Gezien Zlatan? 38-jarige Joaquin scoort loepzuivere hattrick in amper 20 minuten

Zlatan Ibrahimovic schitter op zijn 38e nog steeds op de voetbalvelden, maar is niet alleen. Ook leeftijdsgenoot Joaquin schittert nog steeds, bij de Spaanse eersteklasser Real Betis. Zondagmiddag zette de Spaanse rechtsbuiten nog even in de verf dat hij allesbehalve versleten is. In het duel met Athletic Bilbao scoorde Joaquin een loepzuivere hattrick, en dat in de eerste 20 minuten van de match.

Joaquin verdubbelde met de drie treffers zijn seizoenstotaal, dat nu op zes staat. Met zijn 38 jaar is hij de oudste speler in La Liga die erin slaagde een hattrick te maken. In de geschiedenis van de Spaanse competitie is hij de zevende speler die erin slaagt drie keer de netten te doen trillen in de eerste 20 minuten van een match.

