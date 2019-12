Code geel: KMI waarschuwt voor forse rukwinden, noodnummer 1722 geactiveerd

Het gaat zondagavond flink stormen in ons land. Het KMI waarschuwt met code geel voor forse rukwinden tot 80 kilometer per uur. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Van zondagavond 19 uur tot maandagochtend 9 uur is code geel van kracht in ons land. Het KMI waarschuwt voor forse toenemende wind, met zondagavond rukwinden tot 80 kilometer per uur. Ook maandagochtend zijn er rukwinden, die aan de zee zelfs kunnen oplopen tot 85 of 90 kilometer per uur. Daardoor is er plaatselijk schade of overlast mogelijk.

Binnenlandse Zaken activeert daarom het noodnummer 1722. Dat bel je wanneer er bijvoorbeeld schade is aan je dakbedekking, je kelder ondergelopen is of er wateroverlast op de openbare weg is ontstaan. Het gaat om niet-dringende hulp, waarbij niemand in levensgevaar is.

Voor andere noodgevallen, van instortingsgevaar tot een incident met gewonden, is het gewone noodnummer 112 bereikbaar.