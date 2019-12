Emily moest vier miskramen verwerken, omdat ze twee baarmoeders heeft: nu heeft ze twee kindjes, eentje uit elke baarmoeder

Het gezinnetje van Emily Taylor heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis: hoewel ze de mama is van haar beide kinderen, groeiden ze allebei in een andere baarmoeder. Emily heeft er namelijk twee. Zij vertelt haar bijzonder verhaal nu aan de Britse media.

Emily Taylor van Brecon nabij Wales durfde nog maar amper te dromen, nadat ze vier miskramen moest doorstaan. Het was bijzonder zwaar voor de Britse, die samen met haar partner Richard al sinds het prille begin in 2013 een duidelijke kinderwens koesterde. “Ik bleef maar miskramen kregen, heel vroeg in de zwangerschap, maar niemand kon me vertellen waarom”, herinnert Emily zich.

Dubbel

Dus besloot ze zich nog eens volledig te laten onderzoeken. Het was pas op dat moment dat een gynaecologe haar aandoening ontdekte: Emily had twee afzonderlijke baarmoeders. “Mijn echtgenoot was bij me toen en het was heel bizar toen de dokter een laparoscopie deed.”

Beide baarmoeders hadden allebei een eigen baarmoedermond, elk zijn eigen eileider en een eigen eierstok. “’Uterus didelphys’, zeiden de dokters. Ik weet nog hoe verdrietig ik toen was. Ik dacht dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen, ook al zeiden ze dat we mochten blijven proberen. Ik was er echt van overtuigd dat het niet ging werken.”

Mirakelbaby’s

Tot in mei 2016, toen op de scans bij de gynaecoloog plots bleek dat één embryo zich genesteld had in haar rechterbaarmoeder. De baby groeide tot hij 37 weken oud was, waarna er geen plaats meer was om te blijven groeien en hij op de wereld moest gezet worden. Baby Richi werd geboren op 11 januari 2017 via een keizersnede, die heel precies werd uitgevoerd om de tweede baarmoeder niet te raken.

Meteen daarna probeerden ze om een tweede kindje te krijgen en Arlie nestelde zich in haar andere baarmoeder, de linkerversie. Hij zag het levenslicht in oktober 2018. Beide kindjes stellen het goed.

En of ze nog kinderen willen? Absoluut, ze zetten zelfs gokspelletjes op over welke baarmoeder de baby deze keer zal kiezen.