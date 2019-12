“Wereldleiders lachen hem uit”: campagnevideo neemt Trump zwaar op de korrel

De strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten is helemaal losgebarsten en het belooft een bitsige strijd te worden. Dat bewijst bovenstaande campagnevideo, die werd gelanceerd door Democraat en presidentskandidaat Joe Biden. De toon van het korte filmpje is duidelijk: Trump wordt door de hele wereld beschimpt en gekleineerd omdat hij “volledig onstabiel is”. Daarmee speelt Biden in op de receptie na afloop van de NAVO-top in Londen, waar premiers Rutten, Johnson en Trudeau, en Franse president Macron roddelden over het Amerikaanse staatshoofd.

