Twee lelijke rode kaarten kosten Standard punten tegen Moeskroen

Standard heeft de achttiende speeldag niet afgesloten met een overwinning. Op bezoek bij Moeskroen ging het 2-2 gelijk spelen. Het eindigde de wedstrijd met negen man na twee zware overtredingen en dus rode kaarten voor Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela.

De eerste rode kaart was van Mpoku net na rust. De middenvelder, in extremis in de basis nadat Cimirot uitviel, was zeer gefrustreerd bij de rust en was duidelijk nog niet gekalmeerd toen hij de bal verloor in de buurt van Van Durmen. Mpoku wilde zijn fout goedmaken, maar ging daarbij los op de knie van zijn tegenstander staan. Boterberg was in de buurt en twijfelde niet: Mpoku kreeg prompt rood onder de neus geschoven.

Mpoku zwaar in de fout.

Carcela speelt een zeer matig seizoen en ook hij toonde zich met een erg lelijke overtreding. Mohamed was andermaal het slachtoffer. Dit keer was hij al onderweg naar de andere goal toen hij gewoon onderuit geschoffeld werd door Carcela. Die ging hard door op zijn enkel en mocht ook gaan douchen. Stuitend was ook de reactie van de winger: hij keek niet op of om naar zijn concurrent die kermend tegen de grasmat lag.

De lelijke aanslag van Carcela.

Voor beiden hangt een stevige schorsing in de lucht. Het duo is dus mogelijk geschorst voor de partij tegen Anderlecht, al hangt dat ook af van de Geschillencommissie en mogelijk beroep van Standard.

Voor Mohamed lijkt een lange afwezigheid ook reëel: hij werd met een draagberrie van het veld gedragen met een mogelijke enkelbreuk.