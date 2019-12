Rwanda lanceert eerste vaccinatiecampagne tegen ebola

Rwanda heeft zondag zijn eerste vaccinatiecampagne tegen het ebolavirus gelanceerd. Dat gebeurde aan de grens met de Democratische Republiek Congo, waar de epidemie al duizenden doden heeft geëist.

De Rwandese regering richt zich in eerste instantie op de districten Rubavu en Rusizi, gelegen aan het Kivumeer. “Het nieuwe vaccin, gemaakt door een Belgisch filiaal van Johnson&Johnson, zal de komende twaalf maanden toegediend worden aan 200.000 mensen”, verklaarde minister van Volksgezondheid Diane Gashumba.

Gashumba wees erop dat alle landen in de risicozone, ook degene die niet getroffen zijn door ebola, de raad hebben gekregen van experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om inentingscampagnes te starten. Rwanda gebruikt het experimentele vaccin Ad26-ZEBOV-GP, dat midden november een eerste keer werd gebruikt in Goma, aan de Congolese kant van de grens.

Het epicentrum van de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo bevindt zich zo’n 350 kilometer ten noorden van Goma. Het virus heeft sinds augustus 2018 aan meer dan 2.200 mensen het leven gekost. In het land zijn intussen ruim 250.000 mensen ingeënt met een vaccin van de Amerikaanse groep Merck Shape and Dohme.