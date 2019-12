Man (33) in levensgevaar nadat hij gekneld raakt tussen trekker en oplegger van truck die zijn vrouw bestuurt

Menen - Een Roemeense vrachtwagenchauffeur kwam zaterdagavond vast te zitten tussen zijn vrachtwagen. Zijn vrouw was de camion aan het manoeuvreren op een parking in Rekkem toen het fout liep. De man is in levensgevaar, zo meldt de politiezone Grensleie.

Het ongeval vond zaterdagavond plaats omstreeks 18.30 uur op de parking van de industriezone LAR (Lauwe - Rekkem - Aalbeke). De 23-jarige vrouw van een Roemeen was aan het manoeuvreren met de vrachtwagen om een oplegger op te pikken terwijl haar 33-jarige man naast het voertuig stond. Maar het ging fout en de man raakte met zijn arm geklemd tussen de trekker en de oplegger.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Hij is in levensgevaar en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Er kwam een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De vrouw werd opgevangen door slachtofferhulp. Ze legde een negatieve alcoholtest af.