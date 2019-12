Waarom paars-groen niet voor morgen is: Magnette krijgt liberalen en CD&V niet in bad

De kans dat de koning maandagnamiddag een formateur aanduidt, is bijzonder klein. De drie centrumrechtse regeringen hebben elke hun eigen redenen om (nog niet) in een paars-groene of regenboogformatie te stappen. Informateur Paul Magnette (PS) slaagde er niet in om die bezwaren weg te nemen en trekt dus met lege handen naar het paleis.