Groep jongeren valt bezoekers van Duitse kerstmarkt aan: brandweerman (49) overleden

In de Duitse stad Augsburg is een 49-jarige brandweerman overleden nadat een bende jongeren hem had aangevallen op de kerstmarkt. De man had de kerstmarkt bezocht met zijn vrouw en een bevriend koppel.

De vier waren vrijdagavond aan het terugwandelen van de kerstmarkt toen ze rond 21.30 uur het pad kruisten van een groep jongeren. Die zeven vielen de twee mannen om een nog onduidelijke reden aan. De 49-jarige brandweerman kreeg een slag tegen het hoofd en bleef roerloos op de grond liggen. Een 50-jarige vriend liep verwondingen op in het gezicht. De vrouwen werden met rust gelaten. Meteen na het gevecht sloegen de daders op de vlucht.

Verwoede pogingen van de hulpdiensten om de man te reanimeren hadden geen succes. Nog geen uur later overleed hij in de ziekenwagen. “We leven heel erg mee met de nabestaanden van het slachtoffer”, klinkt het bij de gemeente Augsburg. “De vrienden, de familie, en vooral ook de collega’s.”

De collega’s bij de brandweer zijn zondag met zowat 150 samengekomen om hem te herdenken. “We zijn een geweldige vriend en collega verloren”, zeggen ze in Bild.

Toevallige ontmoeting

De politie heeft een team van 20 onderzoekers op de zaak gezet. Die onderzoeken onder meer wat het gevecht veroorzaakt heeft, maar het zou best kunnen dat het om een toevallige ontmoeting ging. Camerabeelden moeten daar meer duidelijkheid over brengen. Volgens een getuige hadden de vier de jongeren gevraagd om wat minder luidruchtig te zijn, en is de situatie daarna uit de hand gelopen.

Het onderzoek heeft zondag al geleid tot de arrestatie van twee jongens van 17 jaar. Het is nog onduidelijk of zij diegenen zijn die de klappen uitgedeeld hebben. De vrouw van het dodelijk slachtoffer kon nog niet verhoord worden.