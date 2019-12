Donald Trump waarschuwt Kim Jong-un dat hij “alles te verliezen” heeft

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gewaarschuwd dat hij “alles te verliezen” heeft indien hij doorzet met zijn militaire provocaties. “Kim Jong-un is te slim en heeft te veel te verliezen, alles eigenlijk, indien hij zich vijandig opstelt”, zo tweette Trump zondagmiddag.

Trump reageert daarmee op de aankondiging van Noord-Korea dat het land een “zeer belangrijke test” heeft uitgevoerd vanop de raketlanceersite in Sohae. De Noord-Koreanen heeft de voorbije maanden verscheidene lanceringen van ballistische raketten uitgevoerd, net op een moment dat de onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland in impasse verkeren.

“Hij (Kim Jong-un, nvdr) heeft in Singapore een sterk denuclearisatie-akkoord met mij ondertekend. Hij wil deze speciale relatie met de president van de Verenigde Staten niet verliezen of tussenkomen... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november”, zo vervolgde Trump.

De Amerikaanse president beklemtoonde dat Noord-Korea “een geweldig economisch potentieel” heeft, maar dat het land zijn nucleair arsenaal moet afzweren. “De Navo, China, Rusland, Japan en de hele wereld is verenigd over deze kwestie”, onderstreepte Trump.