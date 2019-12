Brandstichting in groot leegstaand huis: kraker of spelende kinderen?

Diksmuide - In de Kaaskerkestraat in Diksmuide, vlakbij de IJzertoren, is zondagmiddag brand uitgebroken in een grote woning. Het vuur werd rond 16 uur ontdekt toen een zijraam van de woning het begaf en vlammen werden gezien. De brandweerkorpsen van Diksmuide en Leke waren snel ter plaatse en konden het vuur bedwingen.

De drukke Kaaskerkestraat (N35) werden gedeeltelijk afgesloten voor de bluswerken. Het gaat om een leegstaande woning die al jaren onbewoond is en deel uitmaakt van een oude smederij. Toen de brandweer het huis binnen ging werden drie brandhaarden ontdekt.

Op de benedenverdieping werden twee stapels papier in brand gestoken en op de tweede verdieping lag een brandende matras. Dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling waardoor een raam het begaf en het vuur opgemerkt werd. Vooral op de bovenste verdieping is de schade meer aanzienlijk door roet en rook. De politie gaat uit van twee opties voor de brandstichting.

“Ofwel was hier een kraker aan het werk die even in de woning heeft verbleven”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. “Maar de matras en een salon uitgezonderd wijst er echter niets op dat iemand hier verbleef. Er werden geen voedingswaren of kledij aangetroffen.”

“Een tweede mogelijkheid is dat het om spelende kinderen kan gaan. Achteraan het huis werd een raam ingeduwd om zo binnen te raken. Het parket werd verwittigd maar omdat het om een leegstaand huis met beperkte schade gaat, en de feiten duidelijk zijn, komt er geen branddeskundige.”

De woonst werd terug dichtgemaakt door de brandweer.