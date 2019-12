De populaire Emiel Degrande (13) uit Gullegem stierf op 10 september onverwacht aan hartfalen. Chiro Okido, waar hij lid van was, organiseerde de Warmste Winterbar om hem te herdenken. De opbrengst gaat naar Saying Goodbye vzw.

Zonnebloemen begroetten zaterdag de bezoekers van de Warmste Winterbar van Chiro Okido in Gullegem. Symbolisch, want zonnebloemen kijken altijd naar de zon en vergeten de schaduw. De gele bloem was ook ...