Vrienden springen in de bres voor koppel dat woning verliest in brand: “Alles is kapot, ze hebben niets meer”

Damme / Sijsele -

Een zware brand heeft zaterdagochtend een woning in Sijsele in de as gelegd. Vrienden en dorpsgenoten van de bewoners openen nu een rekening waarop gestort kan worden. “We zetten ook spaarpotten bij de handelaars in het dorp.”

De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Toen ze aankwamen, moesten ze met lede ogen aanzien hoe het vuur hun woning vernielde. Een kat overleefde de brand niet.