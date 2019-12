Van de tribune naar het walhalla: Balotelli scoort voor trainer die drie speeldagen lang ontslagen was

Serie A-club Brescia is een beetje zoals hun spits Mario Balotelli: ze weten niet altijd goed wat ze willen. Nog geen maand nadat het Eugenio Corini ontsloeg, stelde de laagvlieger diezelfde Corini weer aan. En zie: Brescia won met 1-0 tegen SPAL. Doelpuntenmaker? Mario Balotelli, door de vorige coach in de tribune gezet.

Eugenio Corini was een succescoach voor Brescia in de Serie B, want hij loodste het team naar de Serie A. Maar na een nederlaag tegen Verona, waarin Balotelli zich afzette tegen racistische fans, koos het bestuur ervoor om een nieuwe wind te laten blazen door het team. Alleen werd het een kort pufje, want na amper drie wedstrijden werd vervanger Fabio Grosso alweer aan de deur gezet. Brescia verloor alle drie de wedstrijden en kon zelfs geen enkele keer scoren.

In plaats van een nieuwe vervanger te zoeken greep Brescia gewoon terug naar Corini. De brave man keerde terug naar zijn team en mocht zondag dus meteen vieren met een 1-0 zege.

Held van Brescia was Mario Balotelli. Het enfant terrible werd door de vorige trainer nog een wedstrijd op de tribune geplaatst omdat hij te weinig gaf op training. Balotelli scoorde de enige goal in de 54ste minuut, een intikkertje nadat de doelman van de tegenstander al twee reddingen na elkaar had uitgevoerd. SPAL kon op gelijke hoogte klimmen via een strafschop, maar Andrea Petagna miste.

Een vinger richting de coach. Foto: EPA-EFE

“Ik zag een volwassen speler”, vertelde Corini over Balotelli. “Soms ben je hem een beetje kwijt, maar ik wilde hem in volle concentratie voor de volledige wedstrijd. Als hij leert om in team te spelen, zal hij nog meer spelplezier kennen.”

Brescia komt door de overwinning op de 19de en voorlaatste plaats te staan met tien punten, één puntje voor tegenstander van zondag SPAL.