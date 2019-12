KV Mechelen geeft eerste profcontract aan Dirk Junior Asare

Jeugdspeler Dirk Junior Asare heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij KV Mechelen. Dat maakte Malinwa zondag bekend. De vijftienjarige middenvelder ligt tot medio 2022 vast in het AFAS-stadion.

Dirk Junior Asare komt uit de eigen jeugdopleiding en is een fysiek sterke verdedigende middenvelder. Andere Belgische topclubs en het Nederlandse PSV aasden ook op zijn handtekening. Asare speelt voor de U16 van KV Mechelen en is ook international bij de Belgische U16, met wie hij vorige week nog deelnam aan het Zuid-Amerikaanse jeugdkampioenschap in Paraguay.

De middenvelder is geen familie van Gent-verdediger Nana Asare, die tussen 2005 en 2009 voor Malinwa uitkwam.