Schutter die aanslag pleegde op legerbasis, gaf paar dagen eerder etentje waar hij video’s toonde van aanslagen

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI gaat ervan uit dat de dodelijke schietpartij op de legerbasis van Florida een “terreurdaad” was. Dat heeft agente Rachel Rojas zondag meegedeeld. Amerikaanse media twijfelen daar ook niet aan: zij melden dat de schutter enkele dagen voor de aanslag een etentje organiseerde waar hij video’s toonde van eerdere schietpartijen.

Agente Rachel Rojas bevestigde zondag aan journalisten dat de schutter de 21-jarige Mohammed Alshamrani was. Alshamrani is lid van de Saoedische luchtmacht en was op de luchtmachtbasis in Florida voor een opleiding. “Ons belangrijkste doel is uit te zoeken of hij alleen handelde, of deel van een groter netwerk is”, aldus Rojas.

Etentje

Amerikaanse media meldden dat de schutter in de week voor de feiten een etentje organiseerde, waar hij de gasten films van massale schietpartijen liet zien. Dat wilde Rojas niet bevestigen. Wel zei de agente dat Alshamrani goed bevriend was met enkele andere Saoedische studenten. Hun Saoedische commandant houdt hen op de basis en de Saoedische regering beloofde volledige medewerking met het onderzoek, aldus Rojas.

Bovendien werd een Twitterprofiel gevonden dat volgens Amerikaanse media van de man was. Daarop verschenen tal van berichten waarop kritiek werd geuit aan het adres van de VS en het Amerikaanse leger. Alshamrani citeerde er onder meer Osama Bin Laden enkele keren. “Ik haat Amerika omdat het misdaden steunt, financiert en pleegt”, stond er bijvoorbeeld te lezen.

Basis gefilmd

De schietpartij deed zich vrijdag voor in een klaslokaal op de Amerikaanse legerbasis Pensacola. Er vielen drie dodelijke slachtoffers en zeven gewonden. De dader werd na de feiten zelf door de politie doodgeschoten. Intussen heeft minister van Defensie Mark Esper de legertop bevolen om de screeningprocedures voor de toegang van buitenlandse militairen tot Amerikaanse basissen door te lichten.

Diezelfde Esper heeft zondag op een persconferentie bekendgemaakt dat minstens één Saudi de legerbasis voor de feiten was komen filmen.