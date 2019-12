Egoïstische spits in het vizier van eigen kapitein: “Ik had hem met twee benen van achter getrapt”

Danny Post, aanvoerder van VVV-Venlo, is niet op zijn mondje gevallen. Toen hem gevraagd werd naar een egoïstische actie van zijn spits John Yeboah tijdens de partij tegen FC Emmen op zaterdag, was de kapitein keihard.

Yeboah was helemaal alleen toen hij een weggewerkte bal kon opnemen in de blessuretijd van de wedstrijd, die toen nog 1-0 stond voor VVV. De Duitse jeugdinternational stormde op Emmen-doelman Telgenkamp af, maar had ook zijn spitsbroeder Haji Wright mee. Die stond moederziel alleen, een simpel balletje breed waar menig FIFA-speler gek van wordt had de partij beslist. Yeboah besliste echter om het helemaal zelf te doen en wrong de kans de nek om. Tot groot ongenoegen van zijn eigen ploegmakkers.

Niet in het minst Danny Post, aanvoerder van VVV-Venlo. “Deze is echt wel heel extreem”, verwees Post al naar vorige kansen die de ploeg miste. “Als ik er had gelopen… Ik had hem met twee benen van achter getrapt, ik zweer het je. Dit vind ik gewoon slecht.” Gelukkig voor Yeboah maakte Peter van Ooijen nog de 2-0 eindstand in de 95ste minuut.

"Ik had hem met twee benen van achter getrapt, ik zweer het je."#vvvemm @VVVVenlo pic.twitter.com/PMJmSzdm13 — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 8, 2019

Post was onlangs nog een stuk vrolijker. Zijn team had op Twitter geplaatst dat het de Internationale Coming Out Day steunde, en dat leidde tot een fan die zich afvroeg of Post uit de kast zou komen. Die reageerde prompt: “Pas maar op dat ik niet uit de kledingkast van je vrouw kom.” De fan kon er gelukkig wel mee lachen.