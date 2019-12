Prijsbeest Armando zorgt opnieuw voor record: 120.000 euro voor duif die nog nooit vloog

In maart dit jaar was de duif Armando wereldnieuws. De Chinees Kai Er kocht de West-Vlaamse kampioen voor 1,2 miljoen euro. Armando maakte vier maanden geleden met prijsduivin Nadine twee jongen. Zondag is een ervan geveild voor 120.000 euro. “Een zot risico, want niets garandeert dat dit duifje prijzen zal winnen”, zegt genetica-professor Jean-Jacques Cassiman.