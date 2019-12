Aantal kinderen dat recht heeft op extra zorg neemt spectaculair toe en zet systeem onder druk

Het aantal kinderen met recht op extra zorg in het gewoon onderwijs is op één jaar tijd explosief toegenomen. In de kleuterklas en de lagere school gaat het om een toename met telkens dertig procent. Kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen zijn de grootste stijgers. En dus moet één ondersteuner steeds meer kinderen begeleiden. “Het systeem staat onder druk”, zegt de topman van het katholiek onderwijs.