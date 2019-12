Supermarkt overvallen door duo met mes en kruisboog: “Ze bedreigden de klanten en het personeel”

Tienen - Twee gewapende overvallen op evenveel dagen: de politie van de zone Getevallei had de handen vol. Het filiaal van Colruyt in de Zijdelingse­straat in Tienen werd vrijdagavond overvallen door twee gewapende personen. Ook in een gokkantoor op de Veemarkt gebeurde donderdagavond een gewapende overval.

Vrijdagavond, net voor sluitingstijd, kwamen twee personen de Colruyt aan de Zijdelingsestraat binnen. “Hun gezicht hadden ze bedekt met een bivakmuts en het tweetal was gewapend met een kruisboog en een mes”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Ze bedreigden het aanwezige personeel en de klanten. Met het mes wrikten ze een kassalade open, haalden de inhoud eruit en namen daarna de benen.”

Nummerplaat

“Enkele alerte getuigen konden de nummerplaat van de wagen noteren”, zegt Callewaert. “De politie kon zo de verschillende invalswegen rond het Tiense nauwlettend in de gaten houden. Ze konden de wagen spotten in de richting van Sint-Truiden. Uiteindelijk reed het duo zich vast in een doodlopende straat, waarop ze wegvluchtten. De politie kon alvast één persoon inrekenen, een 46-jarige man uit Hoeselt.”

Wie de dag nadien kwam winkelen, zag dat er extra security rondliep. “Dat is een standaardprocedure”, klinkt het bij Colruyt Group. “Klanten die bijvoorbeeld met vragen zitten, kunnen zich dan ook wenden tot de mensen ter plaatse. De overval gebeurde omstreeks sluitingstijd, dus rond 21 uur. Op dat moment waren er nog klanten aanwezig, maar gelukkig raakte er niemand gewond.”

Gokkantoor

Donderdagavond gebeurde er in de suikerstad, met name op de Veemarkt, ook al een gewapende overval. Toen was het geen supermarkt die slachtoffer werd, maar een gokkantoor. Daar bedreigden drie mannen de uitbater en enkele klanten met een pistool. Uiteindelijk namen ze de vlucht, maar ook daar kon één man, uit Hoei, opgepakt worden.

Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband bestaat tussen de twee incidenten.