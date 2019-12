Maandenlang geschaduwd en gefotografeerd, broer opgepakt en gefolterd: net als in een film, maar het overkwam haar in Brussel

Brussel -

Maandenlang is ze geschaduwd, stiekem gefotografeerd. Valse politiemannen hengelden naar haar adres, plaatsten spyware op haar computer, observeerden haar appartement dag en nacht. Om haar onder druk te zetten, werd haar broer opgepakt en gefolterd. Een filmscenario, denkt u? Voor de Kazachse dissidente Botagoz Jardermalie (43) was het de keiharde realiteit. En die speelde zich niet af in Moskou of Washington, maar bij ons, in Brussel.