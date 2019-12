José Mourinho wil Marouane Fellaini naar Tottenham halen

Verlaat Marouane Fellaini (32) China alweer voor de Premier League? De voormalige Rode Duivel wordt door José Mourinho alvast warm gemaakt voor een transfer naar Tottenham.

Sinds afgelopen weekend zit het seizoen van Maroune Fellaini in China er helemaal op. De 32-jarige middenvelder werkte met Shandong Luneng nog de return van de bekerfinale af, maar verloor die met 3-0. Geen prijs dus, maar wel verdiende vakantie, na een goed debuutseizoen. Zijn club eindigde vierde in de Super League, zelf was hij in 33 matchen goed voor twaalf goals en vijf assists. Maar de vraag is nu: komt er ook een tweede seizoen?

Als het van José Mourinho afhangt niet. De kersverse manager van Tottenham wil er immers nog een type-Fellaini bij en liefst gewoon Fellaini zelf. De twee werkten al 2,5 jaar samen bij Manchester United, en de Portugees liet zich toen meermaals lovend uit over de Belg en zijn unieke profiel. Het is Mourinho menens, want volgens La Dernière Heure contacteerde hij Fellaini eind vorige week zelfs al om na te gaan of hij een terugkeer naar de Premier League ziet zitten.

14,5 miljoen per jaar

Fellaini heeft natuurlijk een topcontract in China. Hij verliet Man United begin februari voor Shandong Luneng, dat 12 miljoen euro op tafel legde, en hem aan een jaarloon van zo’n 14,5 miljoen netto per jaar vastlegde tot december 2021 (met optie). De voorbije tien maanden had hij het ginder ook naar zijn zin. Maar wat nu Mourinho er alles aan wil doen om hem terug te halen? Zet hij de Belgen-teller van Tottenham straks opnieuw op drie, en wordt hij ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen? Het zou een eventuele comeback bij de Rode Duivels weer wat makkelijker maken, al zijn we zover nog lang niet.