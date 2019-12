Zij belandden als jongere stomdronken op de spoed: “Niemand had me gewaarschuwd, terwijl alcohol even gevaarlijk is als drugs”

Een Chirofuif. Een uit de hand gelopen cafébezoek. Bij een vriend thuis iets te veel gedronken voor het uitgaan. Elke dag belanden zes tieners straalbezopen op spoed, maar wat daaraan voorafging, is vaak een doodgewone avond zoals zoveel jongeren er wel eens een beleven, zo vertellen Valerie, Amaury en Tim. “Dat maakt alcohol zo gevaarlijk”, zeggen ze. “Het is zó ingeburgerd. Zó deel van het normale leven. Pas toen ik met een zwart gat wakker werd in het ziekenhuis, begreep ik de risico’s.”

“Het was de eerste keer dat ik écht met vrienden op stap ging in Brugge”, zegt Amaury Bolssens (19). “Ik was net 16. We hadden in de nachtwinkel een fles wodka gekocht, en daarna gingen we op café. Het ...