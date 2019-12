Babyknuffelaars lossen de ouders eventjes af in het ziekenhuis

Een ziek kindje even in de armen wiegen als het huilt, een liedje neuriën of het sussen: het Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola in Laken doet daarvoor sinds kort een beroep op een netwerk van ‘babyknuffelaars’. Met straf resultaat, zegt het diensthoofd intensieve zorg. “De baby’tjes die door de vrijwilligers geknuffeld worden, doen het merkelijk beter.”