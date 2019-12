Daar is Mogi Bayat weer: gecontesteerde makelaar duikt nog eens op in tribunes Anderlecht

Daar was hij weer op Anderlecht: Mogi Bayat. De in de operatie Propere Handen voor financieel gesjoemel in opspraak gekomen makelaar zette zich in een loge in het Lotto Park. Daar waren twee redenen voor: ten eerste omdat zijn broer Mehdi algemeen directeur is bij Charleroi. Ten tweede omdat Adrien Trebel, een speler uit zijn stal, weer speelklaar was en op de bank zat bij paars-wit.