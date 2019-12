CLUBNIEUWS. Anderlecht droomt van snelle terugkeer Kompany, STVV vandaag rond de tafel met Hayen

Anderlecht weet nog steeds niet hoelang het zijn aanvoerder Kompany moet missen, maar paars-wit heeft er wel goede hoop op dat de schade meevalt. Ondertussen beraadt men zich bij STVV over de toekomst. Er wordt vandaag om de tafel gezeten met interim-trainer Nicky Hayen om de toekomst te bespreken. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

ANDERLECHT. Murillo kostte 680.000 euro, snelle comeback Kompany?

Hoelang moet Anderlecht het stellen zonder Kompany? De speler-manager onderging scans van zijn hamstring en Frank Vercauteren was gematigd positief. “We hopen bij Vincent op de korte termijn, maar ik ga er niet veel over zeggen. Hier stelt zich elke dag de vraag: wat kan vandaag, wat kan morgen, wat kan overmorgen?”

Het is uitgesloten dat paars-wit risico’s gaat nemen met de Rode Duivel. Daarom moeten we hem wellicht niet verwachten volgende week tegen Standard en ook niet in de beker tegen Club Brugge. Dat geldt ook voor Sandler, die geopereerd wordt en daarna twee maanden out is. “Sandler ziet maandag (vandaag, nvdr.) de specialist. Daarna zullen we exact weten hoelang we hem moeten missen.” Wat Chadli betreft, is er wel hoop dat hij volgend weekend kan aantreden tegen Standard.

Anderlecht kon thuis al 251 minuten niet scoren. Dat zag ook Michael Amir Murillo, de nieuwe rechtsback die gisteren naast perschef David Steegen in de tribune zat. Hij blijft in december in België om al mee te trainen met Anderlecht en zich aan te passen. Aangezien hij bij New York Red Bulls nog één jaar contract had, moest paars-wit nog een transfersom betalen. Volgens Amerikaanse media bedroeg die 680.000 euro.

CLUB BRUGGE. Deli gespaard voor Real

Simon Deli ontbrak bij Club Brugge en zat zelfs niet op de bank. De Ivoriaanse verdediger had nog last van een spierblessure en werd gespaard voor de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Real Madrid. Ruud Vormer keert dan ook terug uit schorsing, waardoor Club – op Mitrovic na – nog altijd geen geblesseerden heeft. Diatta en Mata zijn zoals bekend geschorst.

Dat Real Madrid met een vierde zege op rij stilaan op dreef komt, lijkt echter van weinig tel voor de match van tegen Club Brugge. Het is al geplaatst voor de 1/8ste finales van de Champions League en dus zal coach Zinédine Zidane enkele pionnen rust geven. Er komt immers een lastig drieluik aan in de competitie: Valencia (uit), Barcelona (uit) en Bilbao (thuis). Mannen als Odriozola, Nacho, Militao en Jovic hopen op een kans, hetzelfde geldt voor doelman Aréola – de kans bestaat dat Thibaut Courtois opnieuw rust krijgt.

Gareth Bale, die afgelopen weekend lichtgeblesseerd verstek moest geven, trainde gisteren wel weer met de groep en zou ook inzetbaar zijn.

Deli moet er staan tegen Real. Foto: Photo News

GENT. Lustig depanneert centraal

Donderdag ontvangt AA Gent het Oekraïense Oleksandria op de laatste speeldag van de groepsfase in de Europa League. De Buffalo’s moeten voor dat duel noodgedwongen Ngadeu missen omdat hij op de vorige speeldag op bezoek bij Saint-Etienne twee keer geel kreeg. Doordat Derijck vandaag geopereerd wordt aan een cyste in de enkel, Bronn nog steeds in de Gentse B-kern vertoeft en Van den Bergh Europees niet speelgerechtigd is, moet trainer Thorup flink puzzelen. Hierdoor start allicht Lustig centraal naast Plastun en verschijnt Castro-Montes op de rechtsachter.

KORTRIJK. Rolland naar B-kern

Elohim Rolland is naar de B-kern van KV Kortrijk verwezen. In de bekermatch tegen Eupen zou hij na zijn vervanging een aanvaring hebben gehad met een supporter naast de lijn. Erna vond er een gesprek plaats tussen de speler en de top van de club, waarin de speler zou aangegeven hebben te willen vertrekken. Het is al langer geweten dat Rolland een moeilijke relatie heeft met de fans. De Fransman gaf al tijdens de zomer te kennen dat hij wilde vertrekken, maar toen was er geen bod. Uiteindelijk besloot Kortrijk hem voor onbepaalde tijd naar de B-kern te verwijzen. Vandaar ook zijn niet-selectie tegen KV Mechelen. Rolland ligt nog onder contract tot juni 2020.

STVV. Hayen vandaag rond de tafel met bestuur

Nicky Hayen baalde na de late tegentreffer van Club, maar trok zich op aan de sterke tweede helft van STVV. Of die ook voldoende was om de Japanse bazen te overtuigen om langer door te gaan als T1, valt nog af te wachten. Zelf blijft Hayen beweren dat hij niet bezig is met de toekomst. “De afspraak was dat ik drie matchen zou overnemen en dat we dan de balans zouden opmaken”, klonk het. “Ik heb me er nog op geen enkel moment zorgen over gemaakt. Niet dat ik geen ambitie heb om hoofdtrainer te worden, maar het is aan de club om die knoop door te hakken.”

Foto: JEFFREY GAENS

Hallo, voorzitter David Meekers? “Wij zullen later deze week nog een keer samenzitten om alles verder te evalueren”, reageerde die. “Er lopen op dit moment geen concrete onderhandelingen met potentiële nieuwe coaches, dus voorlopig behouden we het vertrouwen in Nicky Hayen, die sowieso bij de club moet blijven. Als het niet als T1 is, dan wel in een andere functie. Maar voorlopig krijgt hij voor de volle honderd procent het vertrouwen.”

ZULTE WAREGEM. Deschacht wordt gemist

Het leek wel opendeurdag in de eerste helft centraal achterin bij Zulte Waregem. Essevee kon altijd terugvallen op een prima organisatie, maar door het uitvallen van sterkhouder Olivier Deschacht (schouderluxatie) is het zoeken naar balans.

Ewoud Pletinckx (19) vormt nu een duo met de 26-jarige Marco Bürki. “Deschacht coacht mij en de hele ploeg”, zegt Pletinckx. “Door zijn afwezigheid moet ik leren zelf de leiding te nemen. Maar we moeten nu ook niet op basis van één wedstrijd zeggen dat de samenwerking met Bürki niet werkt. Tegen Eupen en STVV was het niet slecht.” Francky Dury vond dat Pletinckx goed speelde. “We missen Olivier wel. Al wil ik geen excuses inroepen. Bij Gent deed David ook niet mee.”

Na de pauze gooide Dury Berahino in de strijd. De spelmaker was zes weken out. Zijn aanwezigheid schonk Essevee meer evenwicht. Toch slaagde Zulte Waregem er niet in om nog iets mee te pakken uit de Ghelamco Arena. “We waren te slap gestart”, zegt Pletinckx. “Als we de ambitie hebben om Play-off 1 te spelen, dan is een ploeg als Gent van het kaliber van de tegenstanders die we daar zullen treffen. We moeten in staat zijn om ook tegen zulke teams de nul te houden.”

Luka Zarandia zal niet goed geslapen hebben. De 23-jarige Georgiër mocht bij aanvang van de tweede helft invallen. Na een halfuurtje zat zijn wedstrijd er alweer op. Mathieu De Smet kwam hem vervangen. En neen, Zarandia was niet gekwetst. Even passeerde hij de bank, gewoon om een flesje water op te halen. Gedesillusioneerd wandelde hij voorbij coach Francky Dury. Geen handdruk, hij dook de catacomben in richting kleedkamer. “We hadden tijdens de rust een idee en dan verwacht je dat iedereen je plan zal uitvoeren. Ik had de indruk dat Zarandia het moeilijk had. Dan probeer ik het met andere jongens die op de bank zitten”, verklaarde Francky Dury de wissel.

CERCLE BRUGGE. Storck boos, maar geen fout van de ref

Bij de 1-2 tegen Genk gingen ref Nathan Verboomen en zijn team in de fout, meende Cercle-coach Bernd Storck. “Normaal zeg ik daar niks over, maar dit was niet normaal meer. Neto had zijn tweede geel moeten krijgen, Coulibaly werd ook neergelegd en bij de 1-2 hernam Genk het spel na buitenspel op onze speelhelft. Hoe konden wij offside staan op onze eigen helft? De vierde ref gaf achteraf toe dat dit een foute beslissing was. Maar ook de VAR greep niet in.”

Uit navraag blijkt echter dat dit wel degelijk is toegestaan, Verboomen ging dus niet in de fout. Bovendien valt te betwisten of die paar meter bepalend waren voor het Genkse doelpunt, want de aanval verliep nog via vier Genk-spelers vooraleer Berge scoorde.