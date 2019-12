Moeskroen-spits Stipe Perica scoort aan de lopende band, maar “ik speel niet goed”

Dat Stipe Perica de goal weet staan, is een understatement. De Kroatische spits van Moeskroen was tegen Standard alweer goed voor twee doelpunten. De boomlange aanvaller heeft daarmee vijf keer gescoord tijdens zes optredens in de Jupiler Pro League. Snel uitgerekend is hij dus trefzeker om de 48 minuten. Vorige donderdag scoorde hij ook in de beker tegen Anderlecht. “Ik scoor, maar ik speel niet goed”, vindt de 24-jarige huurling van het Italiaanse Udinese.

“Ik was sinds maart op de sukkel met een knieblessure. Ik weet dat ik nog veel beter kan. Ik ben ontgoocheld dat we tegen negen spelers twee punten uit handen gaven. Als we gewonnen hadden, konden we nog aan de top zes denken.”

