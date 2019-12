Murillo kostte 680.000 euro

Michael Amir Murillo blijft in december in België om al mee te trainen met Anderlecht en zich aan te passen. Hij zat gisteren in het stadion naast perschef David Steegen in het stadion. Aangezien hij bij New York Red Bulls nog één jaar contract had, moest RSCA een transfersom betalen. Volgens Amerikaanse media bedroeg die 680.000 euro. (jug)