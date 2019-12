Meer kun je van dit team niet verwachten

Bij ons thuis lekt het dak. We hielden al ons hart vast toen het begon te regenen, want elke vijftien seconden valt er dan een druppel door het plafond. Wie daar naar zit te kijken, waant zich in Guantanamo Bay. ’t Is een marteling en je wordt er gek van. Al is dat gedruppel soms nog spektakelrijker dan het aanvalsspel van Anderlecht. Paars-wit was tegen Charleroi weer offensief onmachtig, zeker in de eerste helft. “Het lag niet aan de intensiteit, niet aan de attitude, niet aan het tempo...”, aldus trainer Frank Vercauteren. “We deden het goed tot in de laatste 20 meter, maar daar liep het telkens fout. Zo liepen we achter de feiten.”

Anderlecht 0.0

Dit is dus niet Anderlecht 2.0, maar wel Anderlecht 0.0. Voor de zesde keer dit seizoen werd het een scoreloos gelijkspel. Dat is in één wedstrijd op drie of in 540 minuten voetbal. We hebben met zijn allen dus al minstens negen uur naar deze ploeg zitten kijken zonder één goal te zien. Al kun je van dit team niet meer verwachten. Vorige week op Oostende stonden er nog 5 Rode Duivels in de basis, nu speelde Anderlecht zonder Kompany, Chadli, Sandler... Ze werden vervangen door Kana (17), Sardella (17) en Amuzu (20)... De gemiddelde leeftijd zakte zo naar 20 jaar en 332 dagen. Dat is het jongste paars-wit ooit. De Brusselaars voetbalden tegen Antwerp, Cercle en Gent al met een jeugdig team van 21 jaar en 131 dagen, maar dit sloeg werkelijk alles. “Dit zijn wel onze beste elf”, vervolgde Vercauteren stellig. “Die jonkies hebben de kwaliteiten en boeken progressie. Ze zijn al constanter in het defensieve werk. Maar een match afmaken, lukt nog niet. Het heeft voor- en nadelen om met veel jeugd te spelen, maar wat wij doen zie je nergens anders.”

Anderlecht stond aan de aftrap met zes zelfs opgeleide spelers, terwijl Kayembe zijn post-formatie op Neerpede kreeg. In heel Europa zijn er slechts vier teams die dit seizoen met een elftal aantreden dat gemiddeld nog jonger is: Heerenveen (Ndl), Nordsjaelland (Den), Dac 1904 (Slo) en Energetic (W-Rus). Zijn de verwachtingen bij die clubs even hoog? Zowat al de RSCA-jonkies voetbalden vorig seizoen nog bij de U21: dan is 0-0 tegen dit sterke Charleroi niet slecht, toch?

Héél late wissels

Het is trouwens triestig voor bankzitters als Vlap, Thelin, Zulj, Didillon dat zij niet eens tot de beste elf worden gerekend. Dat geldt ook voor Trebel. Al wil Anderlecht met hem mogelijk geen risico’s nemen met het oog op een transfer. Krijgen ze de Fransman niet verkocht dan is er minder budget voor wintertransfers. Opvallend was trouwens dat Vercauteren Vlap pas inbracht in de 88ste minuut en Verschaeren zelfs maar in de blessuretijd. Het publiek floot daar zelfs voor. Op zo’n korte tijd kunnen ze geen game changers zijn. “Ach, er is altijd commentaar”, repliceerde de coach. “Of je wisselt te vroeg, of je wisselt te laat of je wisselt verkeerd...Ik zag weinig redenen om te wijzigen en zo te riskeren om de balans uit de ploeg te halen. Pas toen sommigen hun taken niet meer deden, greep ik in.”

De aanhang is geen fan van Kayembe, maar hij recupereerde wel veel ballen. Het was wel opvallend hoe blij Anderlecht was met 0-0 aan de rust. In de tweede helft kwam er iets meer druk met toch een paar kansen, maar Charleroi zag er geen graten in om veel fouten te maken. De vrije trappen van RSCA leveren toch niets op. Er is geen kopkracht en de stilstaande fases missen precisie. “We misten dat tikkeltje geluk”, zeiden Saelemaekers en Sambi Lokonga.

Play-off 1 weg?

Dat is jeugdige naïviteit, want op zo’n manier haal je natuurlijk Play-off 1 niet. Anderlecht schiet geen centimeter op en moet volgende week naar Standard. “We moeten er ons aan optrekken dat het mathematisch nog kan”, besloot Vercauteren. “Opgeven zou niet passen bij de status van deze club. Als we als team spelen, kunnen we mooie dingen laten zien.”

Toen begrepen we dat het tijd was om thuis te gaan checken of het had binnen geregend.