Anderlecht droomt van snelle comeback Kompany

Hoe lang moet Anderlecht het stellen zonder Kompany. De speler-manager onderging scans van zijn hamstring en Frank Vercauteren was gematigd positief. “We hopen bij Vincent op korte termijn, maar ik ga er niet veel over zeggen. Hier stelt zich elke dag de vraag: wat kan vandaag, wat kan morgen, wat kan overmorgen.”

Het is uitgesloten dat paars-wit risico’s gaat nemen met de Rode Duivel. Daarom moeten we hem wellicht niet verwachten volgende week tegen Standard en ook niet in de beker tegen Club Brugge. Dat geldt ook voor Sandler die geopereerd wordt en daarna twee maanden out is. “Sandler ziet maandag (vandaag, nvdr) de specialist. Daarna zullen we exact weten hoe lang we hem moeten missen.”

Wat Chadli betreft is er wel hoop dat hij volgend weekend kan aantreden tegen Standard.