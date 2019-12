Personeel UZ Gent dreigt met staking

Voor het eerst in meer dan 10 jaar dreigt er een staking bij het universitair ziekenhuis van Gent. De 6.200 personeelsleden vinden dat het besparingsplan van de directie uitsluitend op hun kap gebeurt. Na een maandenlange gezamenlijke zoektocht van directie en vakbonden naar 4,6 miljoen euro werden de onderhandelingen ­vorige week plots ­gestaakt en besliste de directie extra maat­regelen te nemen die het personeel treffen. Vooral de afschaffing van een verlofdag, het loonverlies bij lang­durige ziekte en de ­inkorting van het borstvoedingsverlof met 4 weken vinden de werknemers een stap te ver. “Dat een ziekenhuis, dat borstvoeding promoot bij zijn pas bevallen patiënten, het borstvoedings­verlof van het eigen personeel inkrimpt, is schrijnend”, aldus Tijl Reusen van ACV. Daarom dienden ACV en ACOD een stakingsaanzegging in. Vandaag is opnieuw overleg gepland.(gn)