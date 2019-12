N-VA wil ngo’s subsidies kunnen afnemen bij seksueel misbruik

N-VA heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo’s, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. De partij wil werk maken van een nationale gedragscode die voor alle ngo’s geldt die subsidies krijgen van de federale overheid, in plaats van allemaal aparte ethische codes. “We moeten ook sancties kunnen opleggen”, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter. “Zoals de subsidies gedeeltelijk of volledig kunnen afnemen van organisaties waar te veel onregelmatigheden worden vastgesteld.”

De ngo-federatie stelt zich vragen bij de meerwaarde van dat voorstel. “Integriteit is in wezen een zaak van menselijke relaties en een integriteitsbeleid krijgt dus best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Het voorstel van N-VA, met één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd, lijkt daaraan voorbij te gaan”, zegt directeur Arnout Justaert. “We zetten liever in op een verdere toepassing en uitdieping van de bestaande afspraken.”

In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of er voldoende animo is bij de andere partijen om nieuwe wetgeving in te voeren.(jvde, fem)