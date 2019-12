Negenkoppig Standard doet het weer in MPH-time

“Voetbal is een spel van 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers.” Gary Lineker zei het ooit, maar zelden was de uitspraak zo weinig van toepassing als zondag in Le Canonnier. De Duitser van dienst, de jarige Moeskroen-coach Bernd Hollerbach, verloor in minuut 92. Hoewel de thuisploeg op dat moment met twee man meer op het veld stond, kon Maxime Lestienne alleen op doel af.

De keren dat de Rouches in de slotfase van een match nog punten raapten, zijn haast niet meer op twee handen te tellen. Voor de derde week op rij scoorden ze na de 90ste minuut. Het was al het twaalfde punt dat Standard in de extra tijd oppikte. Europees flikten ze het thuis tegen Frankfurt, in de beker tegen Lommel deden ze het eveneens. Het is de specialiteit des huizes geworden.

Copy paste

“2-2 is nog goed, ja”, zuchtte coach Michel Preud’homme na afloop. “Het is beter dan niks. Ik had liever gehad dat men nu sprak over onze schitterende eerste helft en dat we met 1-3, 1-4 of 2-4 gewonnen hadden. Als je zoveel energie steekt in een manier van spelen die elke tegenstander pijn doet, moet je de vruchten plukken. Dat doen we niet momenteel. Dit is eigenlijk een copy paste van mijn analyse van de laatste weken.”

En dat klopt. Standard begint steevast aardig tot goed aan de match, maar toont zich in dat tijdsbestek onvoldoende efficiënt. “Of ik mijn spelers iets kwalijk neem? Dat niet”, reageerde Preud’homme. “Kijk, ze doen alles wat we vragen bijna perfect, alleen de afwerking ontbreekt. Daar ben ik teleurgesteld over. Toen Avenatti vlak voor tijd op de lat trapte, geloofde ik er niet meer in. Maar met negen man pakten we toch nog een punt.”

Rode vedetten

Zo opende Standard op Moeskroen opnieuw goed én scoorde het een vroege 0-1. Door gemakzucht en een gebrek aan efficiëntie ging het met 1-1 rusten. Toen Paul-José Mpoku vroeg in de tweede helft een donkerrode kaart kreeg, raakte Standard de grip op de match volledig kwijt. Ook Mehdi Carcela ging er in de slotfase af voor een zware tackle.

Preud’homme toonde echter begrip voor zijn vedetten. “Ik had de indruk dat hun twee rode kaarten terecht waren, maar we weten allemaal dat het geen agressieve spelers zijn. Mehdi verliest de bal, wil reageren en raakt de speler. Polo ziet de speler komen en zet zijn been. Misschien speelt daar nog mee dat hij op een voor hem ongewone positie speelde. Dan reageer je misschien anders.”

De Luikse T1 ging tot slot in op zijn eigen gele kaart, toch al zijn derde van dit seizoen. Hij kreeg die voor een bras d'honneur richting een supporter. “In België zijn we nogal grappenmakers. Het publiek bespotte me en ik hen. Er was verder niks negatiefs aan.