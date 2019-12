Mignolet even terug op Stayen: “Blij dat het voorbij is”

Club Brugge-doelman Simon Mignolet kondigde het in onze zaterdagkrant nog aan: hij kocht honderd tickets voor vrienden en familie om de wedstrijd mee te maken. Het was immers voor het eerst sinds zijn vertrek bij STVV in 2010 dat de doelman nog eens op Stayen kwam spelen. Mignolet, nu wel bij de tegenstander van STVV, won dan nog ook. Van een perfecte avond gesproken.

“Het was allemaal wel plezant”, klonk het. “Als je bij de opwarming het veld opkomt en zowel de supporters van STVV als die van Club Brugge juichen je toe, dan weet je dat het goed zit. Na de wedstrijd kreeg ik ook van beide supportersgroepen applaus. Tijdens de match waren er wel wat opmerkingen, maar dan hoor je dat minder. Ook toen ik wat tijd ging winnen, hoorde ik eigenlijk niet veel. Maar ik kan niet zeggen dat dit een gewone wedstrijd was. Daarvoor ligt STVV nog te na aan mijn hart. Ik ben wel blij dat het voorbij is. Bij zo’n terugkeer komt toch wat kijken... Als STVV nu nog wat punten afpakt van de topclubs, zit het helemaal goed.”(lvdw)