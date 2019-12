Nog vijf keer winnen. Kan dat?

Club Brugge gaf op Stayen helemaal niet de indruk al met de belangrijke wedstrijd van woensdag tegen Real Madrid in het hoofd te zitten. Het begon sterk, maakte tempo, de balwisselingen waren snel en er was de onverdroten drang om STVV snel op achterstand te zetten. Vormer trok de kar, Diatta trapte nog maar eens op de lat. Maar ondanks die goede intenties liep het allemaal wat minder. Minder nauwkeurig, minder snel. Waardoor er al bij al minder kansen waren. Een tekort aan frisheid.

Philippe Clement klaagde al over het hoge aantal wedstrijden dat Club Brugge tot hiertoe speelde: 17 in de competitie, 9 in de Champions League en 2 in de beker. De trainer van de titelfavoriet hoedt er zich echter voor om zijn spelers geen vermoeidheidscomplex aan te praten en excuses voor mindere prestaties aan te reiken. “Weinig flitsende acties?”, herhaalde hij de vraag. “Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Soms zien we in soortgelijke wedstrijden wel flitsen en dan zouden we plotseling wél fris zijn? Neen, ik vond ons een goede wedstrijd spelen. Als er al vermoeidheid zou zijn, dan is die vooral mentaal. We roteren genoeg en ik vind het knap wat de spelers vandaag lieten zien. Ik wil nu dat we nog vijf keer winnen.”

Vanaken (on)vermoeibaar

In verband met de vermoeidheid toch even aandacht voor Hans Vanaken. De draaischijf van Club Brugge wordt stilaan dolgedraaid. Vanaken speelde in Sint-Truiden zijn 30ste wedstrijden van het seizoen, dat nog niet eens halverwege is. Alle wedstrijden met Club Brugge plus twee interlands met de Rode Duivels tegen San Marino en Cyprus. Hij werd slechts twee keer vervangen (tegen Kortrijk en Oostende) en kwam in de beker tegen Francs Borains al na 32 minuten meedoen. Geen enkele veldspeler in de Jupiler Pro League haalt dat aantal speelminuten – 1.478 om precies te zijn. En die jongen moet dan ook nog eens telkens de ploeg op zijn schouders torsen. Het was er op Stayen aan te zien. “Zijn statistieken zijn nochtans goed”, aldus Clement. “Hans heeft een grote motor. Hij is het nu al enkele jaren gewend om een groot aantal wedstrijden te spelen. Ik reken erop dat onze jonge spelers ook die gewoonte kweken. Maar dat is – en nu ga ik een gevaarlijk woord gebruiken – een proces.” (lacht)

Hans Vanaken speelde al zijn 30ste wedstrijd van het seizoen. Dat is zoveel als in een reguliere competitie. We zijn 9 december.

De 19-jarige Amerikaanse debutant Chris Durkin bij STVV was hoe dan ook onder de indruk van Vanaken. “Het was mijn opdracht om hem te volgen”, aldus Durkin. “Maar die man zit echt overal. Hij onttrekt zich zo slim aan het spel: dan weer staat hij links, dan weer rechts... Dan laat hij schijnbaar de wedstrijd aan zich voorbijgaan en plots is hij weg en moet je hem gaan zoeken. Niet makkelijk.”

Afgekeurde goal

Ook zonder de gebruikelijke regie van Vanaken won Club Brugge verdiend. De eerste helft was goed – “Nooit waren we zo dominant dit seizoen”, wist Clement – en het tandje extra in de slotfase maakte het verschil. Toen was de titelfavoriet heer en meester. Iedereen bij Club was na afloop tevreden en blij. Drie punten, daar gaat het om. Dat was ongetwijfeld anders geweest indien het 1-1 was gebleven, nadat een doelpunt was afgekeurd.

Bij Club was er veel onbegrip voor die afgekeurde 1-2 van Balanta. Ricca werd er door de VAR van beschuldigd op een hoekschop zijn elleboog in de nek van Durkin geplant te hebben alvorens Balanta zijn tweede goal van de avond binnentikte. Nog maar eens een bewijs dat voor de ene videoref een clear error iets anders is dan voor de andere, al viel er wel iets te zeggen voor het afkeuren van de goal. Maar dat vonden ze bij Club Brugge dus niet: “Als je daarvoor fluit, zullen er bij hoekschoppen veel doelpunten afgekeurd worden”, klonk het. Inderdaad, maar Ricca maakte wel degelijk een overtreding op Durkin.