IJskoud en geen sanitair, maar migranten weigeren te vertrekken

“We zijn hier aan het sterven. EU, open de grenzen.” Het zijn enkele opschriften die migranten op kartonnen borden hebben geschreven in het kamp Vucjak in het noorden van Bosnië. Zo’n vijfhonderd migranten leven er in barre omstandigheden en ijskoude temperaturen in de hoop dat Kroatië de grens zal openen en zij de Europese Unie binnen kunnen. Het kamp ligt op amper vijftien kilometer van de grens. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, geen elektriciteit, en wie zich wil verwarmen, moet door de dikke modder op zoek naar hout.

De Bosnische overheid kondigde vrijdag aan dat ze het geïmproviseerde kamp volgende week wil opdoeken, na maanden van internationale kritiek op de mensonwaardige omstandigheden. Een delegatie van de EU noemde de situatie “beschamend”. Sinds de aankondiging van Bosnië zijn sommige migranten in hongerstaking. “We willen niet naar een andere plek”, zegt Afghaan Abdulah Walli aan The New York Times. “Laat ons de grens oversteken. We willen niet blijven in Bosnië of Kroatië. We willen naar Duitsland, Frankrijk, België voor een betere toekomst.” (jvde)