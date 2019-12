Machtige Victoria Falls zijn nog maar een dun stroompje water

De Victoria Falls-watervallen vormen al decennialang een watergordijn van 1.700 meter breed, waarlangs het water van de Zambezi-rivier op de grens tussen Zambia en Zimbabwe zo’n honderd meter naar beneden stort. Per minuut stroomt er 500 miljoen liter naar beneden. Duizenden toeristen hebben de machtige waterval al bezocht, voor het eerst beschreven door ontdekkingsreiziger David Livingstone in 1855, om erdoor verwonderd te worden.

Normaal gezien, toch. Want dezer dagen is de Zambezi niet meer dan een flauw waterstraaltje dat over de rotsen naar beneden glijdt. De oorzaak is de droogte, die nu de hele regio treft. Het zuiden van Afrika kent elk jaar in november en december een droge periode, waardoor het waterpeil van de rivier zakt en de waterval krimpt. “Maar het waterpeil heeft sinds 1995 niet meer zo laag gestaan”, zegt de Zambezi River Authority. Kilometerslang staat de rivier grotendeels droog. En de beroemde watervallen? Die spuwen nog maar een magere 12,4 miljoen liter per minuut.

“We hebben het nog nooit zo erg gezien”, zeggen ook souvenirverkopers langs de rivier, die met lede ogen zien hoe ook de stroom aan toeristen opdroogt.

Klimaatopwarming?

Volgens de Zambiaanse president Edgar Lungu is het duidelijk: “Dit herinnert er ons nog maar eens aan wat klimaatverandering teweegbrengt”, aldus de president. “Willen we Afrika doorgeven aan de volgende generatie zonder de machtige Victoria Falls? Is het dat wat we willen? Er zijn ingrepen en maatregelen nodig, die we nu moeten nemen.”

Maar wetenschappers zijn het er niet zomaar mee eens dat ook dit het gevolg is van de klimaatopwarming. “Het effect van de opwarming moeten we afmeten over een periode van tien jaar. Je kan de effecten niet op één jaar tijd zien”, zegt Harald Kling, hydroloog en een expert van de Zambezi-rivier. “Pas als dit fenomeen de volgende jaren aanhoudt, zullen we het zeker zijn.”

Op foto’s die zouden dateren uit 1985, moet blijken dat de Victoria Falls-watervallen toen een gelijkaardige droogte meemaakten.

Volgens Kling hadden klimaatmodellen meer droge jaren voorspeld. “Maar wat verrassend is, is dat deze droge jaren zo kort op elkaar volgen. De laatste ernstige droogte dateert nog maar van drie jaar geleden.”