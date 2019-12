‘Boulevardtram’ is na 54 jaar terug: “Een historische dag voor Antwerpen”

Een omvangrijke groep hoogwaardigheidsbekleders nam zaterdag voor het eerst in meer dan vijftig jaar opnieuw ‘de Boulevardtram’, de nieuwe tram 1, die zuid- en noordkant van Antwerpen met elkaar verbindt. Maar die van ’t Stad kijken al verder, naar de teruggave van een stuk van lijn 24 en de ingebruikname van de laatste ‘vergeten’ premetrokoker.

In 1965 reed de allerlaatste tram over de Leien. Vanaf dit weekend wordt de zogeheten Boulevardtram opnieuw in gebruik genomen. “Als Antwerpenaar ben ik fier op deze historische dag voor de stad ...