Democraten prijzen hun “ijzersterk dossier” tegen Trump in impeachmentonderzoek

“We hebben een ijzersterk dossier. Als dit dossier aan een jury voorgelegd zou worden, zou hij binnen de drie minuten schuldig bevonden worden.” Dat heeft de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler, over het impeachmentonderzoek tegen de Amerikaanse president Donald Trump verklaard op CNN.

Het dossier vormt een “reëel gevaar voor de presidentsverkiezingen” van november 2020, stelt Nadler.

Jerry Nadler. Foto: REUTERS

“Er is aanzienlijk direct bewijs”, aldus Nadler. “Het betaamt een president of zijn partijgenoten niet te zeggen dat je niet genoeg direct bewijs hebt, wanneer de reden dat we niet meer bewijs hebben is dat de president iedereen in de uitvoerende macht bevolen heeft niet met het Congres mee te werken in het impeachmentonderzoek.”

Maandag vindt een nieuwe hoorzitting plaats waarin volgens Democratische bronnen getuigen een “patroon van impeachable gedrag” van Trump zullen schetsen. Ook Nadler heeft het over zo’n patroon.

Onderzoek naar rivaal

De Democraten openden hun impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump eind september. De concrete aanleiding daarvoor was het telefoongesprek dat Trump in juli had met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. Trump vroeg hem daarin onder meer om een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon van voormalig vicepresident en Democratische presidentskandidaat voor 2020 Joe Biden. Volgens klokkenluiders zou Trump daar bovendien het vrijgeven van financiële steun aan verbonden hebben.

De Democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik door Oekraïense inmenging in de presidentsverkiezingen van volgend jaar na te streven, en obstructie van het afzettingsonderzoek. Ze hebben daar naar eigen zeggen bewijzen voor die “onomstreden en overweldigend” zijn. Ze wijzen er ook op dat hij de eerste president in de geschiedenis van de VS is die heeft geprobeerd een impeachment-onderzoek te blokkeren. Die obstructie van het Congres alleen al kan volgens de Democraten dienen als basis voor een afzetting.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden keurde intussen een rapport met conclusies goed en stuurde dat door naar de Commissie voor Justitie.

Onwaarschijnlijke afzetting

Nancy Pelosi, de leider van de Democratische fractie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vroeg eind vorige week om de opstelling van een akte van beschuldiging tegen president Trump. “De president laat ons geen andere keuze dan handelen, want hij heeft opnieuw geprobeerd onze verkiezingen te corrumperen voor zijn eigen gewin”, zei Pelosi. “Ik vraag de voorzitter (van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden Jerry Nadler, nvdr.) om te beginnen met het opstellen van de artikelen van de inbeschuldigingstelling.”

Het opstellen van de artikels voor een ‘impeachment’ is een voorwaarde voor een latere stemming in de plenaire vergadering van het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn. Als een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de ‘impeachment’ steunt – en dat lijkt waarschijnlijk – verschuift het dossier naar de Senaat, waar het dan tot een soort proces komt. Aangezien de Republikeinen daar een meerderheid hebben, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat Trump daar via een tweederdemeerderheid veroordeeld en afgezet wordt.

De Republikeinen zien geen redenen om Trump uit zijn ambt te ontzetten. De president heeft alle aantijgingen steeds ontkend en noemt het onderzoek een “heksenjacht”.