Minstens één dode na uitbarsting van vulkaan in Nieuw-Zeeland, nog verschillende toeristen vermist

In Nieuw-Zeeland is minstens één persoon omgekomen nadat een vulkaan uitbarstte op White Island, een populaire bestemming voor toeristen. Dat schrijft The Guardian. Vermoedelijk zijn er nog meer slachtoffers. Verschillende helikopters gingen ter plaatse om hulp te bieden. Volgens hulpverleners zouden zeker twintig mensen medische hulp nodig hebben.

Op een persconferentie bevestigde de politie dat er minstens één dode viel. “En gebaseerd op de informatie die we nu hebben, zijn het er wellicht nog meer.” Verschillende mensen die op het eiland waren op het moment van de uitbarsting, zijn nog niet gelokaliseerd.

Zo’n honderd mensen waren volgens premier Jacinda Ardern op het eiland toen de vulkaan om 14.30 uur lokale tijd (2.30 uur Belgische tijd) uitbarstte. De politie had het later over minder dan vijftig mensen.

“Net nog bezocht”

Bezoeker Michael Schade, die net op de boot terug stapte na zijn bezoek aan het eiland, zag de vulkaan uitbarsten. Aan de BBC vertelde hij dat hij een half uur voor de uitbarsting nog aan de krater stond. “We waren net op de boot gestapt, toen iemand de uitbarsting opmerkte. Ik was geshockeerd De boot is teruggekeerd om enkele mensen op te pikken die op de pier aan het wachten waren.”

Foto: GNS SCIENCE VIA REUTERS

Het nationale rampenagentschap (NEMA) stuurde een officiële waarschuwing uit. “Een gematigde vulkaanuitbarsting vindt plaats op White Island en er is gevaar voor de directe omgeving van de vulkaan”, klinkt het.

White Island is een actieve vulkaan op 48 kilometer van de oostkust van het Noordereiland, in de Bay of Plenty. De laatste uitbarsting gebeurde in 2016, waarbij niemand gewond raakte.