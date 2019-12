Vandaag verliest Hasselt een monument. Even na de middag brengt Jean Lavallee aan de Kaai de laatste groet aan zijn woonboot Alidor. Jean (87) gaat naar het rusthuis, Alidor (98) naar de sloopdienst.

De Alidor is de gele aak aan het einde van de rij sociale jachtjes aan de Kempische Kaai in Hasselt. Veertig jaar lang was hij een baken van ijzerhout en staal, 38 meter lang, 5 meter breed en 3,6 meter ...