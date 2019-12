Zeven gewonden na ongeval met Waterbus

Antwerpen - De Waterbus die vaart tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen, is maandag iets voor zes uur gebotst. Daarbij vielen vijf lichtgewonden en twee ernstiger gewonden, maar niemand is in levensgevaar, klinkt het bij de federale politie.

De Waterbus is een busdienst over de Schelde tussen Hemiskem en het Steenplein in Antwerpen.

De reden van het ongeval met de Waterbus, is nog niet duidelijk. Er zou vermoedelijk iets misgelopen zijn bij het aanmeren. De federale en lokale politie is ter plaatse om vaststellingen te doen.