Lindsay Neeter, het meisje dat vrijdag 8 november door enkele medeleerlingen in Merksem in elkaar werd geslagen, zal wellicht van school veranderen. De terugkeer naar haar school is niet meegevallen.

Lindsay is vorige week woensdag voor een halve dag teruggekeerd naar haar school, het Stedelijk Lyceum aan de Vuurkruisenlaan in Merksem. Het meisje had in een brief enkele eisen gesteld waarmee de school ...