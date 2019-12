Opschudding om rode baret van Tom Waes: “Die moet je verdienen”

Verschillende para’s zijn er niet over te spreken dat Tom Waes met een rode baret op de cover van weekblad Humo is verschenen. Hij deed dat ter promotie van zijn nieuw programma Kamp Waes, waarin vijftien burgers zich onderwerpen aan tests uit de opleiding van de Special Forces. “Geen opleiding, geen rode muts”, klinkt de kritiek.

LEES OOK. Onze chef cultuur keek naar ‘Kamp Waes’: “De sportschoenen gaan het haardvuur in”

De discussie ontstond op de Facebookpagina van ParaCommando.com. “Die rode muts moet je verdienen”, is de teneur in de reacties. “En niet via een tv-programma, maar door maanden hard werk. Schande voor het regiment.” Een ander schrijft nog: “Het getuigt van geen respect uit Waes zijn hoek.”

'Kamp Waes': 'De gemiddelde pacifist denkt er anders over, maar ik vind dat onze militairen meer respect verdienen' #NuInHumo https://t.co/ZfvPchZ0ss pic.twitter.com/0dZ1Y5Fnax — humo (@Humo) December 6, 2019

Al volgt niet elke paracommando die redenering. Fly, lid van de Special Forces Group en naar eigen zeggen al “32 jaar trotse bezitter van een rode muts”, verdedigt in een lang bericht de televisiemaker op Paracommando.com zo: “Tom heeft de muts gekregen van de Special Forces Group om een fotoshoot te houden als promotie voor het programma. Punt. Deze ludieke actie valt onder de noemer humor en zelfrelativering. Defensie mag Tom Waes op haar blote knieën danken voor de positieve media aandacht!”

In eigen naam schrijft hij ook nog het volgende: “Zonder een nestbevuiler te willen zijn geef ik jullie de raad om jullie elitaire gedachtegoed te laten varen. Indien jullie moeite hebben om rekruten aan te trekken is jezelf in vraag stellen verstandiger dan anderen bekritiseren die oplossingen brengen.”