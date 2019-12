Ook een historicus of chemicus kan een carrière in IT uitbouwen

Ook als historicus, vertaler of biochemicus kan je een carrière in IT uitbouwen. De meeste IT-organisaties vinden het zelfs een pluspunt om hen in hun teams te hebben. Waarom is dat zo? En in welke IT-jobs komen die atypische profielen vooral terecht?

Bedrijven helpen om de digitale sprong te maken, dat is kort samengevat wat Max Seminck doet als SAP-consultant bij delaware. Dat hij niet gepokt en gemazeld is in IT – hij heeft een diploma bouwkunde – heeft hij nog nooit als een nadeel ervaren. “Omdat ik geen IT-achtergrond heb, spreek ik meer in de taal van de klanten. Als consultant probeer ik eerst goed te begrijpen wat de werkwijze en de toekomstvisie van de organisatie is. Dat is nodig om de software nadien op de juiste manier, aangepast aan de noden van het bedrijf, te kunnen implementeren. In feite sta ik tussen de klant en de ontwikkelaars in.”

Analytische geest

Max is geen uitzondering bij delaware. Volgens Jasper van Mullem, die voor de rekrutering van nieuwe collega’s instaat, is meer dan de helft van de medewerkers niet-IT-geschoold is. “Wij hebben medewerkers nodig die kunnen coderen maar vooral ook met de klant in dialoog kunnen gaan.” Tijdens de selectieprocedure letten Van Mullem en zijn collega’s vooral op motivatie, vaardigheden en manier van denken. Het juiste diploma, daar zijn ze minder mee bezig. “Dat betekent niet dat we om het even wie aanwerven."

"Ook al is er schaarste, wij zullen kandidaten nooit proberen te verleiden met uitspraken als: ‘Dit is de job van je leven. Kom naar ons.’ Hij/zij moet dit werk willen doen. Als rekruteerder ben ik vooral bezig met informatie geven over onze activiteiten. Het is mijn opdracht om samen met de kandidaat uit te pluizen of het iets voor hem/haar zou zijn.”

Volgens Rudi Peeters, CIO van KBC en zelf bioloog van opleiding, heb je vandaag drie dingen nodig om het te maken in IT: een analytische geest, affiniteit met de digitale wereld en vooral veel goesting om te leren en in de modder te gaan staan. Van de 1.500 interne medewerkers die op de IT-afdeling van de bank/verzekeraar werken, kan ongeveer 60 procent een IT-diploma voorleggen. “Kennis van IT is niet meer doorslaggevend om voor een job in aanmerking te komen”, bevestigt Peeters.

“Nieuwkomers - of ze nu wel of geen bagage hebben - laten we bijna altijd starten als technical designer. Ze analyseren de systemen, brengen de noden van gebruikers in kaart en werken op basis daarvan een functioneel ontwerp uit. Die rol is ideaal om de systemen te leren kennen. Uiteraard stellen we ook opleidingspakketten en coaches ter beschikking om hen te ondersteunen.”

