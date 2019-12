Joachim Coens: “Een CD&V’er aan zet? Nu niet aan de orde”

CD&V lijkt terughoudend om zelf aan zet te komen in de federale formatie. Maandagmiddag stelt informateur Paul Magnette zijn mogelijk laatste verslag aan koning Filip voor, maar of na de PS-voorzitter een CD&V’er het veld in moet worden gestuurd, is volgens kersvers voorzitter Joachim Coens niet aan de orde. Hij vindt dat de bal in het kamp van de N-VA moet worden gelegd.

Om 15.30 uur wordt Magnette bij de koning verwacht. “Het is nu natuurlijk aan de koning om zijn rapport te evalueren”, zei Coens maandag in De Ochtend. Het is duidelijk dat de PS-voorzitter in de richting van een paars-groene coalitie heeft gewerkt, in de mate van het mogelijke aangevuld met CD&V, cdH en/of DéFI om een stabiele meerderheid op de been te brengen. Maar voorlopig hapt Coens niet toe.

“Of er nu een CD&V’er het veld moet worden ingestuurd, is niet aan de orde. De vraag is of die trein van zes (paars-groene, red.) partijen zal vertrekken of niet. Als ze samen een meerderheid hebben, moeten ze zelf weten of ze die voldoende achten.” PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo en Groen beschikken samen over 76 van de 150 Kamerzetels, amper één zetel op overschot dus.

Coens hamert op de stabiliteit van het land en op het belang van een goede coördinatie tussen de Vlaamse en de federale regering. In die Vlaamse regering is de N-VA veruit de grootste partij. “Na de PS van Magnette is het misschien goed dat de grootste Vlaamse partij aan zet komt”, aldus Coens. Ook bij de federale verkiezingen werd de N-VA de grootste partij van Vlaanderen.