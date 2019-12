Vlaamse regering bereikt akkoord over klimaatplan: lagere maximumsnelheid op Brusselse Ring

Nadat vrijdag nog een poging mislukte, heeft de Vlaamse regering maandag wel een akkoord bereikt over een klimaatplan. De regering wil onder meer een lagere maximumsnelheid op de Brusselse Ring, schrijft De Tijd. Het akkoord betekent dat minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid kan.

De Vlaamse regering gaat voor 32,6 procent minder CO2 uitstoot tegen 2030, staat in haar nieuwe plan. Eén van de maatregelen is volgens De Tijd om de maximumsnelheid op de Brusselse ring te verlagen van 120 tot 100 kilometer per uur. Bovendien moet het openbaar vervoer worden versterkt en zet de regering in op meer laadpalen voor elektrische wagens. Verder moet ook asbest sneller worden verwijderd en ijvert de regering voor toegankelijkere leningen voor energievriendelijke renovaties.

Over het Energie- en Klimaatplan kwam de Vlaamse regering maandag om 9 uur bijeen. Een eerste poging mislukte vrijdag omdat er nog bijkomende berekeningen nodig bleken om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen. Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) zei vrijdag dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de vooropgestelde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te verminderen. Ze maakte ook duidelijk dat ze zonder goedgekeurd klimaatplan niet naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid gaat. Normaal gezien moet ze maandag afreizen.

Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar. Die kernwoorden lopen als rode draad door het Vlaams Energie- en Klimaatplan van de voltallige #vlareg. Bedankt aan alle collega’s voor de inspanningen. pic.twitter.com/gtKNXSRDJI — Zuhal Demir (@Zu_Demir) December 9, 2019

Belgische delegatieleider Peter Wittoeck moest eerder op de VN-Klimaatconferentie in Madrid nog uitleggen dat België de definitieve versie van het nationale klimaatplan 2021-2030 nog niet kon voorleggen aangezien Vlaanderen nog niet klaar is. Dat gebeurde tijdens het ‘multilateral assessment’, een soort mondeling examen om zijn inspanningen voor het klimaat toe te lichten. Wittoeck kon er gelukkig wel op wijzen dat de uitstoot van broeikasgassen van 1990 tot 2017 met 22 procent gedaald is, ondanks een groei van het bbp van 59 procent én een groei van de Belgische bevolking met 14 procent in dezelfde periode.

De delegatieleider wist de toehoorders ook te vertellen dat de nieuwe Waalse en Brusselse regering hun doelstelling naar omhoog hebben herzien. Wallonië beoogt nu een vermindering van de broeikasgassen met 55% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wil 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.

