Antwerpen - Bij een aanrijding tussen een tram en een vrachtwagen vielen maandagochtend twee lichtgewonden. Het ongeval gebeurde aan het Harmoniepark. De tram ontspoorde als gevolg van de botsing.

De Lijn is ter plaatse om de schade aan de traminfrastructuur op te meten. Voorlopig rijden er op lijn 7 geen trams tussen de haltes Harmonie en Nationale Bank. Er is een omleiding in beide richtingen via het traject van lijn 4.

Foto: BFM