Chauffeur snuift lijntje coke “om er terug bovenop te komen”, stomdronken vrouw rijdt bijna agent aan

Mechelen / Willebroek - De politie Mechelen-Willebroek betrapte het voorbije weekend bij controles 45 bestuurders die reden onder invloed van drank, drugs of een combinatie van beide. Een vrouw was zelfs zo dronken dat ze bijna een agent aanreed en vluchtte.

Dertien rijbewijzen werden bij de controles meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Twee bestuurders reden onder invloed van cannabis. Een derde testte positief op een cocktail van cannabis, amfetamines en cocaïne. Ook een andere chauffeur testte positief op het gebruik van amfetamines. Hij had ook te veel gedronken en had zijn rijbewijs niet op zak. Nog een andere bestuurder was dronken en had cannabis en cocaïne gebruikt. Zijn rijbewijs kon niet afgepakt worden, omdat het nog op de politierechtbank ligt.

Een bestuurder had te diep in het glas gekeken en legde tevens een positieve drugstest af wegens het gebruik van amfetamines en cocaïne. Hij gaf aan de politie toe dat hij te veel alcohol gedronken had en daardoor niet meer in staat was om met een auto te rijden. Hierop snoof hij naar eigen zeggen een lijntje coke, waarna hij “er terug bovenop kwam”.

Achtervolging

Op de Mechelseweg reed een dronken vrouw dan weer de controlepost van de politie in, zonder te stoppen. Een agent moest opzijspringen om niet aangereden te worden. De politie zette de achtervolging in en zag hoe de vrouw onder andere een rood licht negeerde. Toen ze de autobestuurster konden stoppen, verspreidde ze een sterke alcoholgeur. De 20-jarige vrouw had 2,7 gram promille alcohol in haar bloed en kon nauwelijks nog op haar benen staan. Ze behaalde pas in maart van dit jaar haar rijbewijs.

Zeven bestuurders hadden tussen 1,6 en de 2,4 gram promille alcohol in het bloed en zijn hun rijbewijs vijftien dagen kwijt. 31 bestuurders moesten hun rijbewijs voor drie of zes uur inleveren. Een van hen werd in oktober al eens betrapt. Een bestuurder had zijn identiteitskaart en rijbewijs niet op zak en gaf een valse identiteit op. Bij verder nazicht bleek dat de man enkel een voorlopig rijbewijs had en dus niet mocht rijden tijdens een weekendnacht. Ook een tweede bestuurder met een voorlopig rijbewijs werd uit het verkeer geplukt.