De Croo: “Nota van Magnette bindt niemand”

“De nota van informateur Paul Magnette bindt niemand.” Dat heeft Open Vld-vicepremier Alexander De Croo maandagochtend verklaard voor aanvang van het uitgebreid bureau van de Vlaamse liberalen. Hij benadrukt dat een oplossing “stabiel en werkbaar” moet zijn, “en daar is nog werk aan”.

In de loop van de namiddag trekt informateur Magnette naar het Paleis om opnieuw verslag uit te brengen over zijn missie. Het is koffiedik kijken over het vervolg. Blijft Magnette aan zet, stuurt de koning N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in, komt er een liberaal in beeld of mag CD&V proberen de zaken te deblokkeren?

Bij de Vlaamse liberalen buigt het partijbureau, aangevuld met de mandatarissen, zich maandag opnieuw over de situatie. Het is al weken uitkijken welke richting Open Vld inslaat: richting paars-groen of paars-geel. Het is bekend dat daarover de meningen intern verdeeld zijn. Verwacht wordt dat het partijbureau ook daarover vandaag geen uitsluitsel zal brengen.

“Wij zijn altijd beschikbaar om een oplossing te vinden, maar die oplossing moet stabiel zijn en daar is nog werk aan”, zei vicepremier De Croo bij zijn aankomst. Hij herhaalde dat de nota van Magnette “geen enkele partij” bindt. “Als wij een deel van de oplossing zouden zijn, dan moet die iets zijn waar onze accenten voldoende in zitten en het moet ook werkbaar en stabiel zijn. Daar is nog werk aan”, aldus De Croo.

De Kamerfractie kwam voor een groot deel gelijktijdig aan. Fractieleider Egbert Lachaert stelde dat het partijbureau de opties zal bekijken die op tafel liggen, “maar er zijn nog geen opties die helemaal rijp zijn”, aldus Lachaert. De nota biedt volgens hem nog onvoldoende basis om verder te onderhandelen.

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq onderstreepte dat zijn partij N-VA niet mag achterna lopen, terwijl zijn Oostendse collega Bart Tommelein erop hamerde dat “het veel meer is dan een zwart-witverhaal. Men doet alsof Open Vld het allemaal voor het zeggen heeft”, luidde het.